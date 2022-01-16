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Вбивче коліно: боєць MMA замісив суперника за 21 секунду

Олександр Трикіша
16 січня, 11:00
Кікбоксер та боєць MMA з Узбекистану Анвар Бойназаров здобув ефектну перемогу на турнірі Legacy Fighting Alliance 121, нокаутувавши американця Джона Фема

Яскравий нокаут у виконанні Анвара Бойназарова

Вже на старті першого раунду Бойназаров кинувся на суперника та чітко влучив йому коліном у голову.

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Але на цьому він не зупинився. Попри те, що Фем поплив по сітці, Бойназаров обрушив на нього серію ударів кулаками, поки не наспів рефері.

Цікаво, що для 33-річного Бойназарова це була лише третя перемога в MMA, при цьому всі – нокаутом. Фем зазнав третьої поразки за чотирьох перемог.

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