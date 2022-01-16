Вбивче коліно: боєць MMA замісив суперника за 21 секунду

Яскравий нокаут у виконанні Анвара Бойназарова
Вже на старті першого раунду Бойназаров кинувся на суперника та чітко влучив йому коліном у голову.
Читайте також: Дичина з Росії: стриптизер побив блогерку в MMA, а потім вона взяла у нього реванш
Але на цьому він не зупинився. Попри те, що Фем поплив по сітці, Бойназаров обрушив на нього серію ударів кулаками, поки не наспів рефері.
Цікаво, що для 33-річного Бойназарова це була лише третя перемога в MMA, при цьому всі – нокаутом. Фем зазнав третьої поразки за чотирьох перемог.
Ще на тему:
- Російський Макгрегор здобув першу перемогу в UFC: відео нокауту
- Боксер з обличчям дитини брутально вирубив суперника: відео нокауту
- Суперважковаговик сам попросив, щоб його вирубили: відео нокауту
- Як таке допустили? Дитину випустили проти професійного бійця MMA. Він його замісив
- Російський боксер помер після брутального нокауту (відео)