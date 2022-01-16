Вбивче коліно: боєць MMA замісив суперника за 21 секунду

Яскравий нокаут у виконанні Анвара Бойназарова

Вже на старті першого раунду Бойназаров кинувся на суперника та чітко влучив йому коліном у голову.

Читайте також: Дичина з Росії: стриптизер побив блогерку в MMA, а потім вона взяла у нього реванш

Реклама

Але на цьому він не зупинився. Попри те, що Фем поплив по сітці, Бойназаров обрушив на нього серію ударів кулаками, поки не наспів рефері.

Цікаво, що для 33-річного Бойназарова це була лише третя перемога в MMA, при цьому всі – нокаутом. Фем зазнав третьої поразки за чотирьох перемог.

Ще на тему: