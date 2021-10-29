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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
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У Усика будуть проблеми: Джошуа розкрив план на реванш

Олег Люлька
29 жовтня, 11:10
Британець заявив, що не збирається накидатися на Усика з масою безладних ударів, але при цьому обіцяє українцю неприємні сюрпризи

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

У повторному поєдинку з Олександром Усиком багато авторитетних експертів радять Ентоні Джошуа влаштувати брудну бійку, мовляв, це єдиний ключ для Ей Джея до перемоги.

Проте сам Джошуа заявив, що така тактика у реванші може обернутися проти нього самого, давши зрозуміти, що продовжить поводитися в рингу обережно.

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"Люди вважають, що я мусив робити ось так (безглуздо махає руками) і забити хлопця. Але сила – це річ, яка може зіграти і проти вас, якщо ви суперважаж. Я – боєць, який повинен проходити дванадцять раундів", – наводить слова Ентоні Джошуа Fightnews.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"У бою Ф'юрі – Вайлдер ви бачили, як один хлопець втомився вже після другого чи третього раунду! Розумієте, про що я? Я не вважаю, що це правильний шлях".

Олександр Усик VS Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

"Так, у цьому конкретному поєдинку з Усиком було очевидно, що я підлаштувався під чужий стиль. Але це не означає, що в реванші я почну викидати свінги як божевільний. Я привнесу певні речі, які завдадуть проблем і йому, і іншим", – заінтригував Ентоні Джошуа.

Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

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Нагадаємо, 25 вересня Джошуа програв Усику одноголосним рішенням суддів на лондонському стадіоні "Тоттенгем Хотспур".

Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.

Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон.

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Але Джошуа згоден провести бій і у Києві.

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