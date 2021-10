Проти Усика потрібно використовувати брудну тактику! Чемпіон дав пораду Джошуа

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі Джош Тейлор дав пораду Ентоні Джошуа перед реваншем з Олександром Усиком.

У першому поєдинку Усик переміг одноголосним рішенням суддів.

"Якщо Джошуа робитиме в реванші те ж саме, що в першому бою, то він знову програє. І так буде п'ять разів з п'яти.

Єдиний варіант, при якому я бачу перемогу Джошуа і вважаю, що саме так він і повинен битися, – це піти вперед і застосувати свої габарити і потужність. Вийти, зайняти центр рингу, йти вперед і зі старту змусити Усика відступати. Щільно закритися, прийняти кілька ударів на блок, підібратися до нього, дати волю рукам, зв'язати його, поборотися, бити його по плечах, руках і спині.

Знаєте, потрібно трохи використовувати брудні тактики. Зрештою, це ж бій. Так Джошуа вимордує Усика. Я вважаю, що він може перемогти Олександра, використовуючи свої габарити і потужність, пресингуючи його з початку бою.

У Ентоні Джошуа немає шансів перемогти Олександра Усика / Фото: Reuters

Я не думаю, що витривалості Джошуа вистачить, щоб робити це протягом 12 раундів. Мені здається, що йому потрібно розібратися з Усиком на початку, протягом 5-6 раундів. В іншому випадку у нього, як ми вже неодноразово бачили, знову закінчиться бензин" , – цитує Тейлора Fightnews.info .

