12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

"У Боснії є футболіст, здатний забити і створити момент": Сабо виділив найнебезпечнішого гравця

Сергій Шаховець
12 жовтня, 15:13
Сьогодні національна команда України проведе один з ключових матчів відбору на ЧС-2022. Своєю думкою про суперника "жовто-синіх" – збірну Боснії, поділився екс-наставник Динамо і збірної України Йожеф Сабо

Йожеф Сабо виділив найнебезпечнішого гравця в збірній Боснії / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

В інтерв'ю програмі ФутболNEWS фахівець звернув увагу на ключового футболіста боснійців, а також сильні сторони суперника українців. Трансляція матчу Україна – Боснія онлайн доступна на нашому сайті.

Реклама

Читайте також: Несподівано! Тренер Боснії назвав найкращого гравця збірної України

"Боснія і Герцеговина – непроста команда. У них всі футболісти основного складу грають за кордоном. При цьому вони виступають в непоганих клубах, в Італії, Іспанії, Англії. Так що нашій збірній буде важко.

У Боснії є дуже хороший нападник – Джеко. На нього потрібно звернути увагу. Це єдиний футболіст, який може і забити, і щось створити.

Реклама

Капітан збірної Боснії Едін Джеко / Фото: Reuters

Здорово, що ігрова дисципліна нашої команди на дуже хорошому рівні. Вся команда захищається, той же Ярмоленко ходить назад. Найголовніше, щоб у нас вийшла гра в атаці. Боснія буде намагатися зловити нас на помилці. Треба бути дуже уважними при стандартах, тому що Джеко добре грає головою. Думаю, наші хлопці все це розуміють", – сказав Сабо.

Збірна України / Фото: Reuters

Реклама

Нагадаємо, що матч у Львові між збірними України та Боснії розпочнеться о 21:45.

Букмекери вважають збірну України фаворитом протистояння у Львові. На перемогу "жовто-синіх" встановлено коефіцієнт 1.76. Імовірність нічийного результату – 3.75, перемоги боснійців – 5.00.

Додамо, що на минулих вихідних, після п'яти нічиїх, Україна здобула першу перемогу у відборі ЧС-2022, обігравши на виїзді Фінляндію 2:1.

А Боснія завдяки дублю форварда бельгійського Ейпена Смаїла Превляка здолала в гостях Казахстан 2:0.

Реклама