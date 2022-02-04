Тривожна тенденція команди Луческу: огляд матчу Динамо – Левські

Луческу є над чим подумати / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо", Колаж: Сьогодні
Кияни першими відкрили рахунок після влучного удару Віталія Буяльського. Проте після перерви болгари зусиллями Костадінова рахунок зрівняли. Цей рахунок протримався до фінального свистка.
Динамо – Левські – 1:1
Голи: Буяльський (32) – Костадінов (76)
Динамо поки що не програвало на зимових зборах, але насторожує той факт, що кияни пропускають у п'ятому матчі поспіль. Невже продаж Віталія Миколенка в Евертон настільки сильно вдарив по оборонних редутах команди Луческу?
Втім, трансфер Миколенко – не єдиний для Динамо під час зимової паузи. Динамо добре почистило зарплатну відомість. Головні зимові трансфери Динамо:
- Владислав Супряга орендований Сампдорією
- Богдан Лєднєв орендований Фехервар
- Артем Шабанов проданий у Фехервар
- Ерік Рамірес орендований Спортінгом із Хіхона
- Євген Смирний, Данило Скорко та Юрій Тлумак продані в Зорю