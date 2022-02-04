Тривожна тенденція команди Луческу: огляд матчу Динамо – Левські

Луческу є над чим подумати / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо", Колаж: Сьогодні

Кияни першими відкрили рахунок після влучного удару Віталія Буяльського. Проте після перерви болгари зусиллями Костадінова рахунок зрівняли. Цей рахунок протримався до фінального свистка.

Динамо – Левські – 1:1

Голи: Буяльський (32) – Костадінов (76)

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Динамо поки що не програвало на зимових зборах, але насторожує той факт, що кияни пропускають у п'ятому матчі поспіль. Невже продаж Віталія Миколенка в Евертон настільки сильно вдарив по оборонних редутах команди Луческу?

Втім, трансфер Миколенко – не єдиний для Динамо під час зимової паузи. Динамо добре почистило зарплатну відомість. Головні зимові трансфери Динамо: