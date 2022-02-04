Тревожная тенденция команды Луческу: обзор матча Динамо – Левски

Луческу есть над чем подумать / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо", Коллаж: Сегодня

Киевляне первыми открыли счет после точного удара Виталия Буяльского. Однако после перерыва болгары усилиями Костадинова счет сравняли. Этот счет продержался до самого финального свистка.

Динамо – Левски – 1:1

Голы: Буяльский (32) – Костадинов (76)

Реклама

Динамо пока не проигрывало на зимних сборах, но настораживает тот факт, что киевляне пропускают в пятом матче подряд. Неужели продажа Виталия Миколенко в Эвертон настолько сильно ударила по оборонным редутам команды Луческу?

Впрочем, трансфер Миколенко – не единственный для Динамо во время зимней паузы. Динамо хорошо почистило зарплатную ведомость. Главные зимние трансферы Динамо: