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Тревожная тенденция команды Луческу: обзор матча Динамо – Левски

Александр Трикиша
4 февраля, 23:22
Киевское Динамо сыграло вничью с болгарским Левски в третьем спарринге на втором тренировочном сборе в Турции. И снова подопечным Мирчи Луческу не удалось уйти с поля без пропущенных мячей

Луческу есть над чем подумать / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо", Коллаж: Сегодня

Киевляне первыми открыли счет после точного удара Виталия Буяльского. Однако после перерыва болгары усилиями Костадинова счет сравняли. Этот счет продержался до самого финального свистка.

Динамо – Левски – 1:1
Голы: Буяльский (32) – Костадинов (76)

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Динамо пока не проигрывало на зимних сборах, но настораживает тот факт, что киевляне пропускают в пятом матче подряд. Неужели продажа Виталия Миколенко в Эвертон настолько сильно ударила по оборонным редутам команды Луческу?

Впрочем, трансфер Миколенко – не единственный для Динамо во время зимней паузы. Динамо хорошо почистило зарплатную ведомость. Главные зимние трансферы Динамо:

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