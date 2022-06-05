Тренер із Лондона назвав слабку ланку України у матчі з Уельсом

Балтача вважає, що Бущану варто грати більш впевнено / Фото: Колаж: Сьогодні
Вирішальний поєдинок відбіркового турніру ЧС-2022 пройде в Кардіффі. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Уельс – Україна.
Своєю думкою про майбутню гру поділився легендарний захисник Динамо Сергій Балтача. Він довгі роки живе у Британії і зараз працює тренером у лондонській футбольній академії "Чарльтон Атлетік".
"Збірну Уельса за рівнем майстерності, на мій погляд, можна порівняти з Шотландією. На своєму полі вони грають самовіддано, викладаються на 100%.
Як колишньому захиснику, мені імпонує гра Миколенко – Віталій виграв усі верхові м'ячі, адже "другий поверх" – це "коник" шотландців. За неповний сезон, проведений в АПЛ, він продемонстрував певний прогрес та продовжує вдосконалюватися.
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Хочу звернути увагу на не зовсім впевнену гру нашого воротаря у матчі із Шотландією – дії на виходах залишали бажати кращого. Георгію Бущану необхідно краще керувати захистом та взаємодіяти з гравцями оборони. Втім, упевнений, що тренерський штаб все це бачить, проведе необхідну роботу та зможе прибрати ці похибки.
Для перемоги в матчі з Уельсом нашим хлопцям необхідно з першої хвилини залишатися уважними в обороні, особливо при "стандартах" та навісах у штрафний майданчик. Господарі поля вміють розігрувати домашні заготовки, забивати верхові м'ячі. Важливо позбавити їх простору, скувати дії", – цитує Балтачу Footboom.com.
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Початок матчу Уельс –- Україна о 19:00. Пряма трансляція в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV", а також на каналі "Футбол 1" і платформі oll.tv.