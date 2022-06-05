5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Тренер із Лондона назвав слабку ланку України у матчі з Уельсом

Павло Василенко
5 червня, 15:45
Сергій Балтача розповів, хто його вразив і розчарував у матчі із Шотландією, і чого чекати сьогодні від футболістів Уельсу

Балтача вважає, що Бущану варто грати більш впевнено / Фото: Колаж: Сьогодні

Вирішальний поєдинок відбіркового турніру ЧС-2022 пройде в Кардіффі. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Уельс – Україна.

Своєю думкою про майбутню гру поділився легендарний захисник Динамо Сергій Балтача. Він довгі роки живе у Британії і зараз працює тренером у лондонській футбольній академії "Чарльтон Атлетік".

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"Збірну Уельса за рівнем майстерності, на мій погляд, можна порівняти з Шотландією. На своєму полі вони грають самовіддано, викладаються на 100%.

Як колишньому захиснику, мені імпонує гра Миколенко – Віталій виграв усі верхові м'ячі, адже "другий поверх" – це "коник" шотландців. За неповний сезон, проведений в АПЛ, він продемонстрував певний прогрес та продовжує вдосконалюватися.

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Хочу звернути увагу на не зовсім впевнену гру нашого воротаря у матчі із Шотландією – дії на виходах залишали бажати кращого. Георгію Бущану необхідно краще керувати захистом та взаємодіяти з гравцями оборони. Втім, упевнений, що тренерський штаб все це бачить, проведе необхідну роботу та зможе прибрати ці похибки.

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Для перемоги в матчі з Уельсом нашим хлопцям необхідно з першої хвилини залишатися уважними в обороні, особливо при "стандартах" та навісах у штрафний майданчик. Господарі поля вміють розігрувати домашні заготовки, забивати верхові м'ячі. Важливо позбавити їх простору, скувати дії", – цитує Балтачу Footboom.com.

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Початок матчу Уельс –- Україна о 19:00. Пряма трансляція в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV", а також на каналі "Футбол 1" і платформі oll.tv.

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