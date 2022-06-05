5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Тренер из Лондона назвал слабое звено Украины в матче с Уэльсом

Павел Василенко
5 июня, 15:45
Сергей Балтача рассказал, кто его впечатлил и разочаровал в матче с Шотландией, и чего ждать сегодня от футболистов Уэльса

Балтача считает, что Бущану нужно играть более уверенно / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Решающий поединок отборочного турнира ЧМ-2022 сегодня пройдет в Кардиффе. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Уэльс – Украина.

Своим мнением о предстоящей игре поделился легендарный защитник Динамо Сергей Балтача. Он долгие годы живет в Британии и сейчас работает тренером в лондонской футбольной академии "Чарльтон Атлетик".

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"Сборная Уэльса по уровню мастерства, на мой взгляд, сопоставима с Шотландией. На своем поле они играют самоотверженно, выкладываются на 100%.

Как бывшему защитнику, мне импонирует игра Миколенко – Виталий выиграл все верховые мячи, а ведь "второй этаж" – это "конек" шотландцев. За неполный сезон, проведенный в АПЛ, он продемонстрировал определенный прогресс и продолжает совершенствоваться.

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Хочу обратить внимание на не совсем уверенную игру нашего вратаря в матче с Шотландией – действия на выходах оставляли желать лучшего. Георгию Бущану необходимо лучше руководить защитой и взаимодействовать с игроками обороны. Впрочем, уверен, что тренерский штаб все это видит, проведет необходимую работу и сможет убрать эти погрешности.

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Для победы в матче с Уэльсом нашим ребятам необходимо с первой минуты оставаться внимательными в обороне, особенно при "стандартах" и навесах в штрафную. Хозяева поля умеют разыгрывать домашние заготовки, забивать верховые мячи. Важно лишить их пространства, сковать действия", – цитирует Балтачу Footboom.com.

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Начало матча Уэльс – Украина в 19:00. Прямая трансляция в эфире общенационального канала "Індиго TV", а также на канале "Футбол 1" и платформе oll.tv.

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