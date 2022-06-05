Тренер из Лондона назвал слабое звено Украины в матче с Уэльсом

Балтача считает, что Бущану нужно играть более уверенно / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Решающий поединок отборочного турнира ЧМ-2022 сегодня пройдет в Кардиффе. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Уэльс – Украина.

Своим мнением о предстоящей игре поделился легендарный защитник Динамо Сергей Балтача. Он долгие годы живет в Британии и сейчас работает тренером в лондонской футбольной академии "Чарльтон Атлетик".

"Сборная Уэльса по уровню мастерства, на мой взгляд, сопоставима с Шотландией. На своем поле они играют самоотверженно, выкладываются на 100%.

Как бывшему защитнику, мне импонирует игра Миколенко – Виталий выиграл все верховые мячи, а ведь "второй этаж" – это "конек" шотландцев. За неполный сезон, проведенный в АПЛ, он продемонстрировал определенный прогресс и продолжает совершенствоваться.