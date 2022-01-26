Тільки не Шева! Польські націоналісти відфутболюють українця

Андрія Шевченка не хочуть бачити збірній Польщі / Фото: Getty Images
Колишній голова польської футбольної асоціації Гжегож Лято виступив проти запрошення до збірної Шевченка.
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Щоправда, його недовіра до іноземців диктується не особистою ворожістю до українця, а досвідом роботи попередніх тренерів-легіонерів.
"Бог із вами, у збірній має працювати поляк! Подивіться на історію успіхів національної команди, тільки поляки досягали найбільших успіхів", – вважає Лято.
Як аргументацію своїх слів Лято навів приклад роботи у збірній інших іноземців: німець Лео Бенхакер вивів команду на Євро-2008, але там команда повністю провалилася, а Паулу Соуза взагалі втік із команди у відповідальний момент, отримавши вигідне запрошення з Бразилії.
"Ви закохані у цих іноземних тренерів чи що? Якщо брати іноземця, то лише топ-фахівців, які вже встигли проявити себе, як це роблять у англійських клубах.
Але ми не можемо дозволити собі платити закордонному тренеру 20 мільйонів фунтів чи євро на рік", – цитує Лято Footboom.
Майбутнє Шевченка. Яка ситуація
- Андрій Шевченко був звільнений із Дженоа після поразки від Мілана у Кубку Італії. Під його керівництвом клуб здобув лише одну перемогу в 11 матчах.
- Крім Динамо, інтерес до Шеви приписували Бенфіці, але португальці швидко відхрестилися від українського тренера.
- Найімовірнішим залишається варіант зі збірною Польщі. Поляки шукають наставника, який допоможе командам вийти на ЧС-2022. Для цього потрібно обіграти Росію.
- Подейкують, що Шевченко вже погодився прийняти збірну Польщі . На новому місці роботи Шева отримуватиме зарплату у розмірі 2,5 млн євро на рік. Частину коштів виплачуватиме Польська футбольна спілка, решта – спонсори.