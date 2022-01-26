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Тільки не Шева! Польські націоналісти відфутболюють українця

Андрій Трофімов
26 січня, 08:50
Андрій Шевченко близький до призначення головним тренером збірної Польщі, але в самій країні не в захваті від перспективи того, що їхньою національною командою керуватиме іноземець

Андрія Шевченка не хочуть бачити збірній Польщі / Фото: Getty Images

Колишній голова польської футбольної асоціації Гжегож Лято виступив проти запрошення до збірної Шевченка.

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Щоправда, його недовіра до іноземців диктується не особистою ворожістю до українця, а досвідом роботи попередніх тренерів-легіонерів.

"Бог із вами, у збірній має працювати поляк! Подивіться на історію успіхів національної команди, тільки поляки досягали найбільших успіхів", – вважає Лято.

За Шевченка однако будуть вболівати у Польщі та Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Як аргументацію своїх слів Лято навів приклад роботи у збірній інших іноземців: німець Лео Бенхакер вивів команду на Євро-2008, але там команда повністю провалилася, а Паулу Соуза взагалі втік із команди у відповідальний момент, отримавши вигідне запрошення з Бразилії.

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"Ви закохані у цих іноземних тренерів чи що? Якщо брати іноземця, то лише топ-фахівців, які вже встигли проявити себе, як це роблять у англійських клубах.

Але ми не можемо дозволити собі платити закордонному тренеру 20 мільйонів фунтів чи євро на рік", – цитує Лято Footboom.

Шевченко вже працював з національною збірною – Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

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