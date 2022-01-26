25 января 18:00 Онлайн
Динамо 3
Реал Мурсия 1
26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
27 января 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глимт --
28 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Шахтер Солигорск --
31 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Только не Шева! Польские националисты отфутболивают украинца

Андрей Трофимов
26 января, 08:50
Андрей Шевченко близок к назначению главным тренером сборной Польши, но в самой стране не в восторге от перспективы того, что их национальной командой будет руководить иностранец

Андрея Шевченко не хотят видеть в сборной Польши / Фото: Getty Images

Бывший глава польской футбольной ассоциации Гжегож Лято выступил против приглашения в сборную Шевченко.

Читайте также: Шевченко не нужен даже Динамо: последствия фиаско в Италии

Реклама

Правда, его недоверие к иностранцам диктуется не личной неприязнью к украинцу, а опытом работы предыдущих тренеров-легионеров.

"Бог с вами, в сборной должен работать поляк! Посмотрите на историю успехов национальной команды, только поляки добивались наибольших успехов", – считает Лято.

За Шевченко одинаково будут болеть в Польше и Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В качестве аргументации своих слов Лято привел пример работы в сборной других иностранцев: немец Лео Бенхакер вывел команду на Евро-2008, но там команда полностью провалилась, а Паулу Соуза и вовсе сбежал из команды в ответственный момент, получив выгодное приглашение из Бразилии.

Реклама

"Вы влюблены в этих иностранных тренеров что ли? Если брать иностранца, то только топ-специалистов, которые уже успели проявить себя, как это делают в английских клубах.

Но мы не можем позволить себе платить зарубежному тренеру 20 миллионов фунтов или евро в год", – цитирует Лято Footboom.

Шевченко уже работал с национальной сборной – Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Будущее Шевченко. Какая ситуация