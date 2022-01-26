Только не Шева! Польские националисты отфутболивают украинца

Бывший глава польской футбольной ассоциации Гжегож Лято выступил против приглашения в сборную Шевченко.

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Правда, его недоверие к иностранцам диктуется не личной неприязнью к украинцу, а опытом работы предыдущих тренеров-легионеров.

"Бог с вами, в сборной должен работать поляк! Посмотрите на историю успехов национальной команды, только поляки добивались наибольших успехов", – считает Лято.

За Шевченко одинаково будут болеть в Польше и Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В качестве аргументации своих слов Лято привел пример работы в сборной других иностранцев: немец Лео Бенхакер вывел команду на Евро-2008, но там команда полностью провалилась, а Паулу Соуза и вовсе сбежал из команды в ответственный момент, получив выгодное приглашение из Бразилии.

"Вы влюблены в этих иностранных тренеров что ли? Если брать иностранца, то только топ-специалистов, которые уже успели проявить себя, как это делают в английских клубах.

Но мы не можем позволить себе платить зарубежному тренеру 20 миллионов фунтов или евро в год", – цитирует Лято Footboom.