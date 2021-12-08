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Точно не коронавірус: стала відома причина смерті Гамули

Сергій Шаховець
8 грудня, 18:14
Футбольний функціонер назвав попередню причину смерті одіозного тренера

Ігор Гамула / Фото: Офіційний сайт ФК "Ростов"

Спортивний директор московського клубу Геракліон Станіслав Станіславський прокоментував смерть Ігоря Гамули, який раніше був тренером цієї команди

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"Дочка Ігоря Васильовича у шоковому стані... Сказала, що сьогодні виявила батька.

Наскільки я знаю, він не хворів. Це точно не коронавірус. Найімовірніше, серце.

У п'ятницю мала відбутися гра з молодіжкою Спартака. Вчора вдень спілкувалися з ним, а коли я телефонував увечері, то він, на жаль, уже не відповів", – повідомляє Чемпіонат.com.

Ігор Гамула

Останнім місцем роботи Гамули, уродженця Алчевська, був аматорський клуб Геракліон, який виступає у чемпіонаті Москви.

Гамула був відомий одіозними пресконференціями.

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На запитання, ким почувається – українцем чи росіянином, відповідав: "Звичайно, росіянином. Я патріот Росії".

Ігореві Гамулі був 61 рік / Фото: открытые источники

Нагадаємо, як гравець Гамула виступав за луганську Зорю, ростовський СКА, з яким виграв Кубок СРСР, Ростсільмаш (нині – Ростов), волгодонський Атоммаш, херсонські Кристал і Таврію.

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У різні часи Гамула тренував українські команди Таврія та Закарпаття, російський Чорноморець, Ростов, латвійську Даугаву.