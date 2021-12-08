Точно не коронавирус: стала известна причина смерти Гамулы

Игорь Гамула / Фото: Официальный сайт ФК "Ростов"

Спортивный директор московского клуба Гераклион Станислав Станиславский прокомментировал кончину Игоря Гамулы, который ранее был тренером этой команды.

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"Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце. В пятницу должна была состояться игра с молодежкой Спартака. Вчера днем общались с ним, а когда я звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил", – сообщает Чемпионат.com.

Игорь Гамула

Последним местом работы Гамулы, уроженца Алчевска, был любительский клуб Гераклион, выступающий в чемпионате Москвы.

Гамула был знаменит одиозными пресс-конференциями.

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На вопрос, кем себя ощущает – украинцем или россиянином, отвечал: "Конечно, россиянином. Я патриот России".

Игорю Гамуле был 61 год / Фото: открытые источники

Напомним, в качестве игрока Гамула выступал за луганскую Зарю, ростовский СКА, с которым выиграл Кубок СССР, Ростсельмаш (ныне – Ростов), волгодонский Атоммаш, херсонские Кристалл и Таврию.

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В разное время Гамула тренировал украинские команды Таврия и Закарпатье, российский Черноморец, Ростов, латвийскую Даугаву.