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"Тепер ти в безпеці, ми пролетіли Росію": як Тімановську вивозили з Японії

Олександр Трикіша
14 серпня, 15:08
Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська розкрила подробиці свого перельоту з Японії до Польщі, де вона ховається від режиму Олександра Лукашенка

Христина Тімановська боялася, що її літак посадят в Росії / Фото: REUTERS

Спортсменка повинна була представляти свою країну на Олімпіаді в Токіо, але після різкого коментаря в соцмережах влада Білорусі насильно намагалися повернути її до Мінська.

Після того, як спалахнув скандал, чоловік Христини втік з Білорусі до Києва, а пізніше Польща видала подружжю гуманітарну візу. Але летіти з Токіо до Польщі довелося через територію Росії.

Білоруська бігунка Христина Тімановська / Фото: Reuters

Спортсменка побоювалася, що її літак можуть насильно посадити, як це сталося з журналістом Романом Протасевичем.

"Було тривожно, але все-таки я сподівалася, що це не призведе до того, що навмисно можуть посадити мій літак.

Тим більше я летіла в супроводі двох польських консулів, вони всю дорогу стежили по спеціальним екрану, як ми летимо.

Христина Тимановська у Варшаві / Фото: Reuters

Я бачила, як вони хвилювалися, коли ми летіли над Росією. Вони також спілкувалися з бортпровідником, запитували, чи все гаразд, виходили на зв'язок з капітаном, чи немає якихось повідомлень.

І вже коли пролетіли над Росією, вони мені сказали: "Все, вітаємо, тепер ти точно в безпеці, ми Росію пролетіли, можна лягти спати і заспокоїтися", – розповіла Тімановська YouTube-каналі Редакція .

Нагадаємо, Тімановська повинна була виступити в Токіо на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунка несподівано виявилася включена до складу естафети 4х400 метрів.

Христина Тімановська / Фото: Reuters

У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, так як не спеціалізується на цій дистанції, чим розлютила влади.

Пізніше з Олімпіади МОК видворив білоруських тренерів, які загрожували Тімановській, що якщо вона не вгамується, все може закінчитися для неї суїцидом.

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