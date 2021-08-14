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"Теперь ты в безопасности, мы пролетели Россию": как Тимановскую вывозили из Японии

Александр Трикиша
14 августа, 15:08
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская раскрыла подробности своего перелета из Японии в Польшу, где она скрывается от режима Александра Лукашенко

Кристина Тимановская боялась, что ее самолет посадят в России / Фото: REUTERS

Спортсменка должна была представлять свою страну на Олимпиаде в Токио, но после резкого комментария в соцсетях власти Беларуси насильно пытались вернуть ее в Минск.

После вспыхнувшего скандала муж Кристины сбежал из Беларуси в Киев, а позже Польша выдала супругам гуманитарную визу. Но лететь из Токио в Польшу пришлось через территорию России.

Белорусская бегунья Кристина Тимановская / Фото: Reuters

Спортсменка опасалась, что ее самолет могут насильно посадить, как это случилось с журналистом Романом Протасевичем.

"Было тревожно, но все-таки я надеялась, что это не приведет к тому, что намеренно могут посадить мой самолет.

Тем более я летела в сопровождении двух польских консулов, они всю дорогу следили по специальному экрану, как мы летим.

Кристина Тимановская в Варшаве / Фото: Reuters

Я видела, как они волновались, когда мы летели над Россией. Они также общались с бортпроводниками, спрашивали, все ли хорошо, выходили на связь с капитаном, нет ли каких-то сообщений.

И уже когда пролетели над Россией, они мне сказали: "Все, поздравляем, теперь ты точно в безопасности, мы Россию пролетели, можно лечь спать и успокоиться", – рассказала Тимановская YouTube-каналу Редакция.

Напомним, белоруска Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно оказалась включена в состав эстафеты 4х400 метров.

Кристина Тимановская / Фото: Reuters

В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции, чем разозлила власти.

Позже с Олимпиады МОК выдворил белорусских тренеров, угрожавших Тимановской, что если она не угомонится, все может закончиться для нее суицидом.

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