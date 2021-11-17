Танцює навіть Петраков! Відео з роздягальні збірної України

Роздягальня збірної України / Фото: Канал Футбол

Вихід до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022 збірна України відсвяткувала танцями у роздягальні стадіону у боснійській Зениці.

Запалювали Степаненко, Маліновський та Зубков. Танцював навіть тренер збірної України – 64-річний Олександр Петраков.

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Відео опублікував журнал Yellow.

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Нагадаємо, Україна пробилася до плей-оф завдяки виїзній перемозі над Боснією 2:0, а також тому, що у паралельному матчі Фінляндія програла Франції 0:2.

Жеребкування плей-оф відбудеться 26 листопада. За потрапляння на ЧС Україні потрібно буде виграти два матчі – півфінал та фінал міні-турніру в березні наступного року.

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У півфіналі Україні дістанеться у суперники хтось із п'ятірки: Португалія, Шотландія, Італія, Швеція чи Уельс.