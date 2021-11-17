Танцует даже Петраков! Видео из раздевалки сборной Украины

Раздевалка сборной Украины / Фото: Канал Футбол

Выход в плей-офф за попадание на ЧМ-2022 сборная Украины отпраздновала танцами в раздевалке стадиона в боснийской Зенице.

Зажигали Степаненко, Малиновский и Зубков. Танцевал даже тренер сборной Украины – 64-летний Александр Петраков.

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Видео опубликовал журнал Yellow.

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Напомним, Украина пробилась в плей-офф благодаря выездной победе над Боснией 2:0, а также тому, что в параллельном матче Финляндия проиграла Франции 0:2.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября. За попадание на ЧМ Украине нужно будет выиграть два матча – полуфинал и финал мини-турнира в марте следующего года.

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В полуфинале Украине достанется в соперники кто-то из пятерки: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция или Уэльс.