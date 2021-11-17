16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина 0
Украина 2
16 ноября 21:45
Финляндия 0
Франция 2
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфика --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
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Севилья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зенит --
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Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Интер --
Шахтер --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Танцует даже Петраков! Видео из раздевалки сборной Украины

Олег Люлька
17 ноября, 08:26
После выхода в плей-офф чемпионата мира-2022 главный тренер и игроки украинской команды дали волю эмоциям

Раздевалка сборной Украины / Фото: Канал Футбол

Выход в плей-офф за попадание на ЧМ-2022 сборная Украины отпраздновала танцами в раздевалке стадиона в боснийской Зенице.

Зажигали Степаненко, Малиновский и Зубков. Танцевал даже тренер сборной Украины – 64-летний Александр Петраков.

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Видео опубликовал журнал Yellow.

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Напомним, Украина пробилась в плей-офф благодаря выездной победе над Боснией 2:0, а также тому, что в параллельном матче Финляндия проиграла Франции 0:2.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября. За попадание на ЧМ Украине нужно будет выиграть два матча – полуфинал и финал мини-турнира в марте следующего года.

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В полуфинале Украине достанется в соперники кто-то из пятерки: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция или Уэльс.

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