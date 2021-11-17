Танцует даже Петраков! Видео из раздевалки сборной Украины

Раздевалка сборной Украины / Фото: Канал Футбол
Выход в плей-офф за попадание на ЧМ-2022 сборная Украины отпраздновала танцами в раздевалке стадиона в боснийской Зенице.
Зажигали Степаненко, Малиновский и Зубков. Танцевал даже тренер сборной Украины – 64-летний Александр Петраков.
Видео опубликовал журнал Yellow.
Напомним, Украина пробилась в плей-офф благодаря выездной победе над Боснией 2:0, а также тому, что в параллельном матче Финляндия проиграла Франции 0:2.
Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября. За попадание на ЧМ Украине нужно будет выиграть два матча – полуфинал и финал мини-турнира в марте следующего года.
В полуфинале Украине достанется в соперники кто-то из пятерки: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция или Уэльс.