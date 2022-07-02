Такий удар не витримав би й бик! Моторошний нокаут з Австралії (відео)

Хартасу ще довго надавали допомогу в ринзі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Австралії пройшов вечір боксу, де найяскравішим став поєдинок представників середньої вагової категорії, двох місцевих бійців – Айзека Хардмана (13-1, 11 КО) та Біу Хартаса (6-2, 4 КО). Раніше ми розповідали, як збулася мрія братів Кличків.

Поєдинок Хардмана і Хартаса тривав менше раунда і завершився шикарним нокаутом. Айзек потужним ударом звалив з ніг свого суперника. Біу ще довго не міг оговтатися і приводила його до тями медична бригада.

Реклама

Нагадаємо, що трагедією завершився бій за регіональний чемпіонський пояс у легкій вазі. 24-річний Сімісо Бутелєзі помер від черепно-мозкової травми, отриманої в поєдинку з Сіфесилом Мнтунгвою.

Раніше ми повідомляли, що чемпіон IBF у другій напівлегкій вазі японець Кенічі Огава ледь не втратив життя після жорсткого нокауту.