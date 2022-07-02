Такой удар не выдержал бы и бык! Жуткий нокаут из Австралии (видео)

Хартасу еще долго оказывали помощь в ринге / Фото: Коллаж: Сегодня

В Австралии прошел вечер бокса, где самым ярким стал поединок представителей средней весовой категории. Двух местных бойцов – Айзека Хардмана (13-1, 11 КО) и Биу Хартаса (6-2, 4 КО). Ранее мы рассказывали, как сбылась мечта братьев Кличко.

Поединок Хардмана и Хартаса продолжался меньше раунда и завершился шикарным нокаутом. Айзек мощнейшим ударом свалил с ног своего соперника. Биу еще долго не мог прийти в себя и приводила его в чувства медицинская бригада.

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Напомним, что трагедией завершился бой за региональный чемпионский пояс в легком весе. 24-летний Симисо Бутелези скончался от черепно-мозговой травмы, полученной в поединке с Сифесилом Мнтунгвой.

Ранее мы сообщали, что чемпион IBF во втором полулегком весе японец Кеничи Огава едва не лишился жизни после жесткого нокаута.