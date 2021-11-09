Син полковника Лобановського провів перше тренування у Дженоа!

Андрій Шевченко на першому тренуванні в Дженоа / Фото: genoacfc.it

Сьогодні перший робочий день Андрія Шевченка в італійському клубі Дженоа. Фотографії з першого тренування, яке провів екс-наставник збірної України, були опубліковані на клубній сторінці в Twitter.

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Італійські вболівальники в коментарях до посту були раді призначенню легенди Мілана в генуезький клуб. Нашому співвітчизнику тіфозі Дженоа вже встигли дати прізвисько: "Син полковника Лобановського".

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Як бачимо, італійці добре пам'ятають легендарного українського тренера Валерія Васильовича Лобановського, який мав прізвисько "Полковник".

Раніше ми повідомляли, 7 листопада Дженоа оголосив про призначення Шевченка головним тренером. Контракт підписано до літа 2024 року.

Офіційна презентація Шевченка як тренер Дженоа має відбутися завтра, 10 листопада.

Перший матч на чолі "грифонів" Шева проведе 21 листопада проти команди Жозе Моурінью, свого екс-наставника у Челсі.

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