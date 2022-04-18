Свиняче рило і дві пляшки горілки: як виглядає справжнє обличчя окупанта

Ось такі свині прийшли на нашу землю / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

"Другу армію світу" продовжують нещадно висміювати у соцмережах. Не залишилася осторонь і дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика. Раніше Катерина пояснила, чому боксер боявся сказати, чий Крим.

А тепер у сторіс Instagram дівчина опублікувала фотожабу на російського солдата. Замість обличчя – свиняче рило, у кишенях дві пляшки горілки, у руках пакет з награбованим.

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"Тварюка", – охарактеризувала окупанта Катерина.

Нагадаємо, що раніше дружина боксера висміяла заяву Філіпа Кіркорова, який підтримав заарештованого Віктора Медведчука

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А ще Катерина Усик негативно висловилася про українських біженок, які за кордоном відпочивають у нічних клубах з іноземцями.