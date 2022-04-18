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Свиное рыло и две бутылки водки: как выглядит истинное лицо оккупанта

Андрей Трофимов
18 апреля, 10:41
Екатерина Усик опубликовала в соцсетях фотожабу на солдат российской армии, которые мародерствуют в Украине

Вот такие свиньи пришли на нашу землю / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

"Вторую армию мира" продолжают нещадно высмеивать в соцсетях. Не осталась в стороне и супруга чемпиона мира по боксу Александра Усика. Ранее Екатерина объяснила, почему боксер боялся сказать, чей Крым.

А теперь в сторис Instagram девушка опубликовала фотожабу на российского солдата. Вместо лица – свиное рыло, в карманах две бутылки водки, в руках пакет с награбленным.

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"Тварь", – емко охарактеризовала оккупанта Екатерина.

Напомним, что ранее жена боксера высмеяла заявление Филиппа Киркорова, который поддержал арестованного Виктора Медведчука.

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А еще Екатерина Усик нелицеприятно высказалась об украинских беженках, которые за границей отдыхают в ночных клубах с иностранцами.