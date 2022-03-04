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Соромно бути росіянином! Медведєв прибрав триколор зі свого профілю

Любомир Луканюк
4 березня, 14:14
Данило Медведєв боїться відкрито критикувати Путіна за напад на Україну, однак і виступати під російським прапором ганебно

Медведєв уже без прапора / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський тенісист Данило Медведєв, який посідає перше місце у рейтингу АТР, оригінально відреагував на події в Україні.

Спершу тенісист тактовно заявив, що він за мир у всьому світі. При цьому він не засудив Путіна за напад на Україну.

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А сьогодні Медведєв тихенько прибрав російський прапор із опису профілю в Instagram.

Подивіться, як Медведєв вміє матюкатися – справжній росіянин.

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