Дивно, але він не з Росії: затримали лікаря, який постачав допінг на Олімпіаді-2020

Прокуратура США заявила, що чоловік поширював наркотики, зокрема гормон росту, з метою підриву Ігор-2020 у Токіо.
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Повідомляється, що Ліра отримав підроблені версії рецептурних препаратів, що використовуються для збільшення виробництва еритроцитів, із Центральної та Південної Америки та роздав їх двом спортсменам.
Одним із них, за непідтвердженими даними, є нігерійська легкоатлетка Блессінг Окагбаре.
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Вона була тимчасово відсторонена міжнародною антидопінговою організацією після позитивного результату тесту на гормон росту
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Лірі було пред'явлено звинувачення відповідно до закону Родченкова, ухваленого наприкінці 2020 року і названого на честь російського інформатора Григорія Родченкова.
Він дозволяє прокурорам добиватися тюремного ув'язнення строк до 10 років та штрафу у розмірі до 1 мільйона доларів для правопорушників, пише Reuters.