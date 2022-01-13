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Странно, но он не из России: задержали врача, поставлявшего допинг на Олимпиаде-2020

Александр Трикиша
13 января, 09:38
Американская прокуратура предъявила обвинение врачу Эрику Лира в поставке допинга спортсменам на Олимпийских играх в Токио

Прокуратура США заявила, что мужчина распространял наркотики, в том числе гормон роста, с целью подрыва Игр-2020 в Токио.

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Сообщается, что Лира получил поддельные версии рецептурных препаратов, используемых для увеличения производства эритроцитов, из Центральной и Южной Америки и раздал их двум спортсменам.

Одним из них, по неподтвержденным данным, является нигерийская легкоатлетка Блессинг Окагбаре.

Блессинг Окагбаре. Фото: Reuters

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Она была временно отстранена международной антидопинговой организацией после положительного результата теста на гормон роста.

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Лире было предъявлено обвинение в соответствии с законом Родченкова, принятым в конце 2020 года и названным в честь российского осведомителя Григория Родченкова.

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Он позволяет прокурорам добиваться тюремного заключения на срок до 10 лет и штрафа в размере до 1 миллиона долларов для правонарушителей, сообщает Reuters.