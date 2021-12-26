Суперник Усика на божевільному допінгу: розкрилася моторошна правда

Сауль Альварес vs Олександр Усик / Фото: Getty Images

Приголомшливих успіхів Сауля Альвареса, який починав із чемпіонства у вазі 67 кг, а тепер замахнувся на панування вже в полегшеному варіанті крузервейту (86,2 кг), не було б без допінгу.

Шокуючу заяву стосовно Канело (прізвисько Сауля Альвареса), потенційного суперника Олександра Усика, зробив відомий український боксер-середньоваговик – чемпіон світу-2011 серед любителів Євген Хитров.

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"Боксерські організації санкціонують ті бої, на яких заробляють. Чому Канело зараз б'ється з усіма, з ким він хоче, в яку б вагу він не піднявся? Тому що він годує всі чотири організації. І я даю 150 відсотків, що він на такій хімії божевільній... Піднятися у вазі, вирубити Ковальова…"

Абсолютний чемпіон Сауль Альварес / Фото: REUTERS

"І його попереджає кожна організація, коли буде перевірка. І він готовий – вчасно хімічиться, вчасно виводиться. Я даю 150 відсотків, що Канело хімічиться", – заявив Євген Хитров в ефірі Студії боксу Віктора Ялимова.

Олександр Усик vs Сауль Альварес / Фото: Getty Images

"Я впевнений, що команду Канело попереджають, коли буде допінг-проба. Я даю 150 відсотків, що вони щодня у контакті. Не він конкретно, а менеджери його", – додав Хитров.

Євген Хитров / Фото: Instagram

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Раніше ми повідомляли, що якщо бій Усика і Канело відбудеться, то це буде не хевівейт і не крузервейт, а щось середнє між ними. Таку заяву зробив відомий промоутер Едді Гірн.

Сауль Альварес не має шансів у бою з Усиком / Фото: Getty Images

Цікаво, що Усик уже заявив, що не проти побитися з Канело. "Якщо він хоче боксувати зі мною в крузервейті, я зможу спуститися туди, але за умови, що в мене залишаться пояси у надважкій вазі, адже я повернуся назад", – зазначив українець.

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