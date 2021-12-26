Соперник Усика на сумасшедшем допинге: вскрылась жуткая правда

Сауль Альварес vs Александр Усик / Фото: Getty Images

Ошеломляющих успехов Сауля Альвареса, который начинал с чемпионства в весе 67 кг, а теперь замахнулся на господство уже в облегченном варианте крузервейта (86,2 кг), не было бы без допинга.

Шокирующее заявление по поводу Канело (прозвище Сауля Альвареса), потенциального соперника Александра Усика, сделал известный украинский боксер-средневес – чемпион мира-2011 среди любителей Евгений Хитров.

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"Боксерские организации санкционируют те бои, на которых зарабатывают. Почему Канело сейчас дерется со всеми, с кем он хочет, в какой бы вес он не поднялся? Потому что он кормит все четыре организации. И я даю 150 процентов, что он на такой химии сумасшедшей... Подняться в весе, вырубить Ковалева…"

Абсолютный чемпион Сауль Альварес / Фото: REUTERS

"И его предупреждает каждая организация, когда будет проверка. И он готов – вовремя химичится, вовремя выводится. Я даю 150 процентов, что Канело химичится", – заявил Евгений Хитров в эфире Студии бокса Виктора Ялымова.

Александр Усик vs Сауль Альварес / Фото: Getty Images

"Я уверен, что команду Канело предупреждают, когда будет допинг-проба. Я даю 150 процентов, что они ежедневно в контакте. Не он конкретно, а менеджеры его", – добавил Хитров.

Евгений Хитров / Фото: Instagram

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Ранее мы сообщали, что если бой Усика и Канело состоится, то это будет не хэвивейт и не крузервейт, а нечто среднее между ними. Такое заявление сделал известный промоутер Эдди Хирн.

У Сауля Альвареса нет шансов в бою с Усиком / Фото: Getty Images

Интересно, что Усик уже заявил, что не против подраться с Канело. "Если он хочет боксировать со мной в крузервейте, я смогу спуститься туда, но при условии, что у меня останутся пояса в супертяжелом весе, ведь я вернусь обратно", – отметил украинец.

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