Зберігаємо спокій і не панікуємо. Маркевич впевнений, що Україна уникла найгіршого варіанта

Україні потрібно перемагати в останньому матчі відбору на ЧС-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Несподівана нічия (1:1) у Львові між національними командами України та Боснії в матчі відбору на ЧС-2022, значно ускладнила турнірні перспективи українців.

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Відомий футбольний тренер Мирон Маркевич вважає, що нічийний результат не привід для паніки.

"І за попереднього тренера збірної України – Андрія Шевченка, нашим футболістам важко давався другий з спарених поєдинків. Ось і вчора не виключено, що позначилася втома, коротка лава запасних, адже ті резервісти, що вийшли на заміну, гру не підсилили.

Хоча більшу частину першого тайму підопічні Олександра Петракова провели вдало: забили, були ще моменти відзначитися. Однак після перерви гості скористалися тим, що господарі збавили оберти, вже високо не пресингували і взяли м'яч під свій контроль. Нічийний рахунок потрібно визнати справедливим. Звичайно, гірше, що не вдалося по максимуму скористатися перевагою рідних стін, тим більше, що підтримка 12-го гравця – уболівальників, була найпотужніша.

Збірна України / Фото: Reuters

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Однак не треба панікувати, нічого страшного не сталося. Необхідно все проаналізувати і у всеозброєнні підійти до повторного поєдинку з боснійцями. Все і далі в наших руках – потрібно перемагати", – сказав Маркевич в інтерв'ю Meta-ratings.

Українці втратили очки, але не шанси вийти на ЧС-2022 / Фото: REUTERS

Потрібно відзначити, що збірну України в серпні міг очолити саме Мирон Маркевич, який був одним з основних претендентів на цю посаду. Але у підсумку, УАФ зупинила свій вибір на тренері чемпіонів світу U-20 Олександру Петракову.

Тренер збірної України Петраков / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що у збірної України є шанси посісти друге місце в групі. Найращим варіантом для нашої команди буде перемога у виїзному поєдинку над Боснією. У такому випадку потрібно сподіватися, що Фінляндія в матчах з Боснією і Францією набере не більше 4 балів.