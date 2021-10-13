Сохраняем спокойствие и не паникуем. Маркевич уверен, что Украина избежала худшего варианта

Украине нужно побеждать в последнем матче отбора на ЧМ-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Неожиданная ничья (1:1) во Львове между национальными командами Украины и Боснии в матче отбора на ЧМ-2022, значительно усложнила турнирные перспективы украинцев.

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Известный футбольный тренер Мирон Маркевич считает, что ничейный результат не повод для паники.

"И при предыдущем тренере сборной Украины – Андрее Шевченко, нашим футболистам трудно давался второй из спаренных поединков. Вот и вчера не исключено, что сказалась усталость, короткая скамейка запасных, ведь те резервисты, что вышли на замену, игру не усилили.

Хотя большую часть первого тайма подопечные Александра Петракова провели удачно: забили, были еще моменты отличиться. Однако после перерыва гости воспользовались тем, что хозяева сбавили обороты, уже высоко не прессинговали и взяли мяч под свой контроль. Ничейный счет нужно признать справедливым. Конечно, досадно, что не удалось по максимуму воспользоваться преимуществом родных стен, тем более, что поддержка 12-го игрока – болельщиков, была мощнейшая.

Сборная Украины / Фото: Reuters

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Однако не надо паниковать, ничего страшного не произошло. Необходимо все проанализировать и во всеоружии подойти к повторному поединку с боснийцами. Все и дальше в наших руках – нужно побеждать", – сказал Маркевич в интервью Meta-ratings.

Украинцы потеряли очки, но не шансы выйти на ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

Нужно отметить, что сборную Украины в августе мог возглавить именно Мирон Маркевич, который был одним из основных претендентов на этот пост. Но в итоге, УАФ остановила свой выбор на тренере чемпионов мира U-20 Александре Петракове.

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Reuters

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Напомним, что у сборной Украины есть шансы занять второе место в группе. Лучшим вариантом для нашей команды будет победа в выездном поединке над Боснией. В таком случае нужно надеяться, что Финляндия в матчах с Боснией и Францией наберет не более 4 баллов.