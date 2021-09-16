15 вересня 22:00
Манчестер Сіті 1
Лейпциг 2
15 вересня 22:00
Атлетіко 0
Порту 0
15 вересня 22:00
Ліверпуль 3
Мілан 2
15 вересня 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
15 вересня 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Соболя оцінили вище, ніж Мессі: українець дивує в Лізі чемпіонів

Олег Люлька
16 вересня, 08:26
У своєму дебютному поєдинку з Ліонелем Мессі в стартовому складі ПСЖ не зміг обіграти в Бельгії Брюгге українця Едуарда Соболя

Соболь vs Мессі / Фото: Getty Images

Матч першого туру ЛЧ Брюгге – ПСЖ завершився внічию – 1:1 (Ванакен, 27 – Еррера, 15).

При цьому аналітики WhoScored виставили за цей матч українському лівому захиснику Брюгге Едуарду Соболю 7,4 бала. А зоряному новачкові ПСЖ Ліонелю Мессі, що діяв проти нього на фланзі, – всього 7 балів із 10 можливих.

Відзначимо, що Соболь в цьому поєдинку відзначився гольовою передачею, яка допомогла Брюгге зрівняти рахунок.

Мессі ж у своїй команді виявився першим гравцем, який привітав обіймами автора гола ПСЖ Ерреру. Також на рахунку Ліонеля – жовта картка.

Оцінки гравців Брюгге

Реклама

Оцінки гравців ПСЖ

ОГЛЯД МАТЧУ БРЮГГЕ – ПСЖ (1:1)

Нагадаємо, з різним успіхом у першому турі Ліги чемпіонів виступили українські клуби.

Динамо вдома зіграло 0:0 з Бенфікою.

Шахтар на виїзді програв 0:2 Шерифу.

У другому турі ЛЧ Шахтар зіграє в Києві з Інтером (28 вересня), а Динамо – з Баварією в Мюнхені (29 вересня).

Реклама