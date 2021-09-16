Соболя оцінили вище, ніж Мессі: українець дивує в Лізі чемпіонів

Соболь vs Мессі / Фото: Getty Images

Матч першого туру ЛЧ Брюгге – ПСЖ завершився внічию – 1:1 (Ванакен, 27 – Еррера, 15).

При цьому аналітики WhoScored виставили за цей матч українському лівому захиснику Брюгге Едуарду Соболю 7,4 бала. А зоряному новачкові ПСЖ Ліонелю Мессі, що діяв проти нього на фланзі, – всього 7 балів із 10 можливих.

Відзначимо, що Соболь в цьому поєдинку відзначився гольовою передачею, яка допомогла Брюгге зрівняти рахунок.

Мессі ж у своїй команді виявився першим гравцем, який привітав обіймами автора гола ПСЖ Ерреру. Також на рахунку Ліонеля – жовта картка.

Оцінки гравців Брюгге

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Оцінки гравців ПСЖ

ОГЛЯД МАТЧУ БРЮГГЕ – ПСЖ (1:1)

Нагадаємо, з різним успіхом у першому турі Ліги чемпіонів виступили українські клуби.

Динамо вдома зіграло 0:0 з Бенфікою.

Шахтар на виїзді програв 0:2 Шерифу.

У другому турі ЛЧ Шахтар зіграє в Києві з Інтером (28 вересня), а Динамо – з Баварією в Мюнхені (29 вересня).