15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Соболя оценили выше, чем Месси: украинец удивляет в Лиге чемпионов

Олег Люлька
16 сентября, 08:26
В своем дебютном поединке с Лионелем Месси в стартовом составе ПСЖ не смог обыграть в Бельгии Брюгге украинца Эдуарда Соболя

Соболь vs Месси / Фото: Getty Images

Матч первого тура ЛЧ Брюгге – ПСЖ завершился вничью – 1:1 (Ванакен, 27 – Эррера, 15).

При этом аналитики WhoScored выставили за этот матч украинскому левому защитнику Брюгге Эдуарду Соболю 7,4 балла. А действовавшему против него на фланге звездному новичку ПСЖ Лионелю Месси – всего 7 баллов из 10 возможных.

Отметим, что Соболь в этом поединке отличился голевой передачей, которая помогла Брюгге сравнять счет.

Месси же в своей команде оказался первым игроком, заключившим в объятия автора гола ПСЖ Эрреру. Также на счету Лионеля – желтая карточка.

Оценки игроков Брюгге

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Оценки игроков ПСЖ

ОБЗОР МАТЧА БРЮГГЕ – ПСЖ (1:1)

Напомним, с разным успехом в первом туре Лиги чемпионов выступили украинские клубы.

Динамо дома сыграло 0:0 с Бенфикой.

Шахтер на выезде проиграл 0:2 Шерифу.

Во втором туре ЛЧ Шахтер сыграет в Киеве с Интером (28 сентября), а Динамо – с Баварией в Мюнхене (29 сентября).

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