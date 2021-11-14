14 листопада 16:00
Хорватія --
Росія --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Зняли прокляття. Перед найважливішим матчем збірна України сходила до церкви

Сергій Шаховець
14 листопада, 14:52
Національна команда України продовжує підготовку до матчу відбору на ЧС-2022 проти Боснії

Збірна України / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок, 16 листопада, збірна України проведе визначальний поєдинок у боротьбі за друге місце в групі D. Щоб вирішити непросте завдання, важливо підійти до зустрічі з психологічною силою та впевненістю.

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В останніх матчах команді Петракова фатально не щастило. Маючи величезну перевагу у поєдинку проти Північної Македонії, українці примудрилися зіграти внічию 1:1. У таких випадках надія лише на Всевишнього.

Як повідомляє пресслужба УАФ, головний тренер збірної України Олександр Петраков повіз команду до Михайлівського Золотоверхого собору попросити у священників благословення.

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Нагадаємо, раніше футбольний агент В'ячеслав Заховайло порадив зняти нічийне прокляття походом до церкви.

Наскільки це дієвий метод, підтвердив і ексфутболіст київського Динамо Віталій Самойлов. За його словами, навіть легендарний Валерій Лобановський брав на озброєння церковні обряди.

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Додамо, що вже сьогодні о 18:00 збірна України вилетить до Сараєва.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада, о 21:45 за київським часом.

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