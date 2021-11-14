Зняли прокляття. Перед найважливішим матчем збірна України сходила до церкви

Збірна України / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок, 16 листопада, збірна України проведе визначальний поєдинок у боротьбі за друге місце в групі D. Щоб вирішити непросте завдання, важливо підійти до зустрічі з психологічною силою та впевненістю.

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В останніх матчах команді Петракова фатально не щастило. Маючи величезну перевагу у поєдинку проти Північної Македонії, українці примудрилися зіграти внічию 1:1. У таких випадках надія лише на Всевишнього.

Як повідомляє пресслужба УАФ, головний тренер збірної України Олександр Петраков повіз команду до Михайлівського Золотоверхого собору попросити у священників благословення.

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Нагадаємо, раніше футбольний агент В'ячеслав Заховайло порадив зняти нічийне прокляття походом до церкви.

Наскільки це дієвий метод, підтвердив і ексфутболіст київського Динамо Віталій Самойлов. За його словами, навіть легендарний Валерій Лобановський брав на озброєння церковні обряди.

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Додамо, що вже сьогодні о 18:00 збірна України вилетить до Сараєва.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада, о 21:45 за київським часом.

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