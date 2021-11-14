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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Граєш у Росії – залишишся без збірної! Павелко солідарний із Петраковим

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
14 листопада, 12:16
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Президент УАФ Андрій Павелко висловився про позицію Олександра Петракова не викликати до збірної України футболістів із чемпіонату Росії
Олександр Петраков готує збірну до матчу з Боснією
Олександр Петраков готує збірну до матчу з Боснією / Фото: УАФ

Футбольний функціонер підтримав рішення головного тренера національної збірної України не запрошувати "годувальників" з Росії. Причому, це позиція самого Олександра Петракова, ніхто його не змушував ігнорувати цих футболістів.

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"Він прийшов і чітко розставив акценти. У нас тренери раніше боялися висловитись, чому вони не запрошують гравців із Росії.

Петраков першого дня сказав про це, і ніхто його не готував до цього, ніхто не підштовхував цього робити. Це його життєва позиція мені вона імпонує.

Він відчуває той біль, який бачить у нашій країні. Скільки життів втрачено, скільки дітей залишилось сиротами.

Йому ніколи не спаде на думку запросити футболістів з Росії – це його чітка позиція", – сказав Павелко в ефірі YouTube-каналу Радіо НВ.

Андрій Павелко
Андрій Павелко

Нагадаємо, раніше Олександр Петраков пояснив, чому не збирається запрошувати в команду футболістів з чемпіонату Росії.

"Я побачив, скільки наших загинуло військових. І дівчата, і діти молоді. Стільки прізвищ, стільки фотографій... Я зрозумів, що зараз ні футболістів з Росії, ні примирення апріорі бути не може. Тому – ні, зараз ні, ніяк. Може, з часом... Але на даному етапі – ні. Говорю прямо і відверто" – сказав Петраков.

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Тренер збірної України Петраков
Тренер збірної України Петраков / Фото: Getty Images

Вже у вівторок на збірну України чекає вирішальний матч відбору на ЧС-2022. "Синьо-жовті" зобов'язані обігравати на виїзді команду Боснії та Герцеговини. Але навіть перемога не гарантує нашим хлопцям друге місце у групі. Щоб потрапити до плей-оф, необхідно щоб Франція на виїзді обіграла фінів.

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