Граєш у Росії – залишишся без збірної! Павелко солідарний із Петраковим

Президент УАФ Андрій Павелко висловився про позицію Олександра Петракова не викликати до збірної України футболістів із чемпіонату Росії

Олександр Петраков готує збірну до матчу з Боснією / Фото: УАФ

Футбольний функціонер підтримав рішення головного тренера національної збірної України не запрошувати "годувальників" з Росії. Причому, це позиція самого Олександра Петракова, ніхто його не змушував ігнорувати цих футболістів.

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"Він прийшов і чітко розставив акценти. У нас тренери раніше боялися висловитись, чому вони не запрошують гравців із Росії. Петраков першого дня сказав про це, і ніхто його не готував до цього, ніхто не підштовхував цього робити. Це його життєва позиція мені вона імпонує. Він відчуває той біль, який бачить у нашій країні. Скільки життів втрачено, скільки дітей залишилось сиротами. Йому ніколи не спаде на думку запросити футболістів з Росії – це його чітка позиція", – сказав Павелко в ефірі YouTube-каналу Радіо НВ.

Андрій Павелко

Нагадаємо, раніше Олександр Петраков пояснив, чому не збирається запрошувати в команду футболістів з чемпіонату Росії.

"Я побачив, скільки наших загинуло військових. І дівчата, і діти молоді. Стільки прізвищ, стільки фотографій... Я зрозумів, що зараз ні футболістів з Росії, ні примирення апріорі бути не може. Тому – ні, зараз ні, ніяк. Може, з часом... Але на даному етапі – ні. Говорю прямо і відверто" – сказав Петраков.

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Тренер збірної України Петраков / Фото: Getty Images

Вже у вівторок на збірну України чекає вирішальний матч відбору на ЧС-2022. "Синьо-жовті" зобов'язані обігравати на виїзді команду Боснії та Герцеговини. Але навіть перемога не гарантує нашим хлопцям друге місце у групі. Щоб потрапити до плей-оф, необхідно щоб Франція на виїзді обіграла фінів.

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