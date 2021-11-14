14 ноября 16:00
Хорватия --
Россия --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
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Сняли проклятье. Перед важнейшим матчем сборная Украины сходила в церковь

Сергей Шаховец
14 ноября, 14:52
Национальная команда Украины продолжает подготовку к матчу отбора на ЧМ-2022 против Боснии

Сборная Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторник, 16 ноября, сборная Украины проведет ключевой поединок в борьбе за второе место в группе D. Чтобы решить непростую задачу, важно подойти к встрече с психологической силой и уверенностью.

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В последних матчах команде Петракова фатально не везло. Имея огромное преимущество в поединке против Северной Македонии, украинцы умудрились сыграть вничью 1:1. В таких случаях надежда только на Всевышнего.

Как сообщает пресс-служба УАФ, главный тренер сборной Украины Александр Петраков повез команду в Михайловский Златоверхий собор попросить у священников благословения.

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Напомним, ранее футбольный агент Вячеслав Заховайло посоветовал снять ничейное проклятье походом в церковь к батюшке.

Насколько это действенный метод, подтвердил и экс-футболист киевского Динамо Виталий Самойлов. С его слов, даже легендарный Валерий Лобановский брал на вооружение церковные обряды.

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Добавим, что уже сегодня в 18:00 сборная Украины вылетит в Сараево.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

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