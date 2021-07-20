Сміється сльозами: Світоліна показала свій медовий місяць

Світоліна уже в Токіо після весілля / Фото: Instagram
Перша ракетка України Еліна Світоліна, котра минулих вихідних в Женеві вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса, показала свій медовий місяць.
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Тенісистка опублікувала в сторіз відео з тренажерного залу на Олімпіаді в Токіо, де вона займається в масці на килимку, а Гаель крутить велотренажер. На годиннику – 23:01.
"Це і є наш медовий місяць", – написала Еліна, додавши смайлик, що сміється сльозами
Раніше Світоліна розповіла, що з Іграми в Токіо, які стартують 23 липня, у неї пов'язані амбітні плани. "Олімпіада завжди важливий для мене турнір, і я неймовірно пишаюся, що представляю Україну. Для мене грати за країну – особливе відчуття. Моя мета – виграти медаль", – заявила Еліна.
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Twitter
Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса / Фото: Instagram
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Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 Україні пророкують 15-е місце в загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть в Токіо шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк.
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