Немов зіткнувся з поїздом: безжальний нокаут 43-річного ветерана в США

На турнірі Bellator 262 в Анкасвілі американський важковаговик Тайрел Форчун менш, ніж за один раунд, розібрався зі співвітчизником Меттом Мітріоном

Тайрелл Форчун здобув яскраву перемогу / Фото: BellatorMMA

В ніч з 16 на 17 липня в американському Анкасвіллі на стадіоні "Мохеган Сан Арена" відбувся турнір зі змішаних єдиноборств – Bellator 262. У співголовному бою вечора американський важковаговик Тайрел Форчун вже у першому раунді розібрався зі співвітчизником Меттом Мітріоном. Раніше від лікарні американського бійця врятував рефері.

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Форчун потужним ривком збив з ніг ветерана промоушена. І спробував провести прийом в партері. Після того, як Мітріон вистояв, Тайрел просто почав завдвати йому ударів по голові, поки рефері не відтягнув його від суперника.

31-річний Форчун здобув вже 11 перемогу в змішаних єдиноборствах за однієї поразки. У 43-річного Мітріона це дев'ята поразка і четверта поспіль з 13 перемогами.

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