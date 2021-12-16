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Скандали байдуже: Ломаченко та Усик піднялися в рейтингу найкращих боксерів світу

Олександр Трикіша
16 грудня, 11:14
Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик піднялися у рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії, складеному відомим виданням ESPN

Усик показує, хто - номер один / Фото: Instagram

Ломаченко на вихідних впевнено переміг Річарда Коммі одноголосним рішенням суддів, а міг навіть нокаутувати суперника, але не додавив після нокдауну у сьомому раунді.

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Експерти видання вважають, що через це Ломаченко не заслужив піднятися вище восьмого місця в рейтингу і, можливо, таке марнотратство коштуватиме українцеві поєдинку проти Джорджа Камбососа.

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Ломаченко переміг Коммі, але не нокаутував / Фото: Getty Images

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Усик же продовжує збирати лаври після своєї перемоги над Ентоні Джошуа ще у вересні. Українець обійшов іншого чемпіона у хевівейті Тайсона Ф'юрі і фактично став найкращим суперважковаговиком у світі.

Олександр Усик і Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

Лідерство продовжує утримувати мексиканець Сауль Альварес. До речі, у Мережі з'явилися чутки, що у майбутньому Альварес може битися з Усиком.

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ТОП-10 рейтингу ESPN

  • 1. Сауль Альварес (суперсередня вага)
  • 2. Теренс Кроуфорд (напівсередня вага)
  • 3. Наойя Інуе (найлегша вага)
  • 4. Олександр Усик (суперважка вага)
  • 5. Тайсон Ф'юрі (суперважка вага)
  • 6. Еррол Спенс (напівсередня вага)
  • 7. Джош Тейлор (перша напівсередня вага)
  • 8. Василь Ломаченко (легка вага)
  • 9. Хуан Франсіско Естрада (перша найлегша вага)
  • 10. Джервонта Девіс/Джордж Камбосос (легка вага)