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Скандалы нипочем: Ломаченко и Усик поднялись в рейтинге лучших боксеров мира

Александр Трикиша
16 декабря, 11:14
Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поднялись в рейтинге боксеров вне зависимости от весовой категории, составленном известным изданием ESPN

Усик показывает, кто - номер один / Фото: Instagram

Ломаченко на выходных уверенно победил Ричарда Комми единогласным решением судей, а мог даже нокаутировать соперника, но не додавил после нокдауна в седьмом раунде.

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Эксперты издания посчитали, что из-за этого Ломаченко не заслужил подняться выше восьмого места в рейтинге и, возможно, такое расточительство будет стоить украинцу поединка против Джорджа Камбососа.

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Ломаченко победил Комми, но не нокаутировал / Фото: Getty Images

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Усик же продолжает собирать лавры после своей победы над Энтони Джошуа еще в сентябре. Украинец обошел другого чемпиона в хэвивейте Тайсона Фьюри и фактически стал лучшим супертяжеловесов в мире.

Александр Усик и Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

Лидерство продолжает удерживать мексиканец Сауль Альварес. Кстати, в Сети появились слухи, что в будущем Альварес может сразиться с Усиком.

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ТОП-10 рейтинга ESPN

  • 1. Сауль Альварес (суперсредний вес)
  • 2. Теренс Кроуфорд (полусредний вес)
  • 3. Наойя Инуэ (легчайший вес)
  • 4. Александр Усик (супертяжелый вес)
  • 5. Тайсон Фьюри (супертяжелый вес)
  • 6. Эррол Спенс (полусредний вес)
  • 7. Джош Тейлор (первый полусредний)
  • 8. Василий Ломаченко (легкий вес)
  • 9. Хуан Франсиско Эстрада (первый наилегчайший вес)
  • 10. Джервонта Дэвис/Джордж Камбосос (легкий вес)