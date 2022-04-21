Скабєєва – це трансгендер! Екс-футболіст нищить російських пропаг*ндонів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-голкіпер Рустам Худжамов не приховує своєї ненависті до російського народу, а також тих, хто зрадив Україну. Для зрадників батьківщини, наприклад, Іллі Ківи, у нього свої методи покарань .

Кива боится возвращаться в Украину / Фото: Колаж: Сьогодні

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Також Худжамов, який останнім часом працює футбольним експертом на ТБ, висловив свою ворожість до головних мовників російської пропаганди:

"Я просто не розумію, ці всі пропаг*ндони всі знають, що роблять ці нелюди (російська армія). Як ти можеш прокидатися кожен день і дивитися на себе в дзеркало? Скабєєва, вона страшна – зовні. Це якийсь трансгендер точно. А про того старого Соловйова я маю цікаву інформацію, які ще вілли переписані не на нього, а на жінку, яка народила йому позашлюбних дітей. Знаю цю жінку, вона з Росії, і злити цю інформацію дуже легко.

У Бучі людей ховали прямісінько у дворах / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

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Позиція Рустама Худжамова зрозуміла з перших днів військової агресії Росії. Після злочинів рашистів у Бучі, він готовий був нещадно мститися.

На зруйнованому стадіоні імені Гагаріна зіграли матч / Фото: Колаж: Сьогодні

Наслідки окупації ще довго шкодитимуть українському народові. На стадіоні імені Гагаріна у Чернігові, де вже грали діти у футбол, знайшли величезний снаряд, який міг будь-якої миті здетонувати.