Скабеева – это трансгендер! Экс-футболист травит российских пропаг*ндонов

Худжамов: "Скабеева - это какой-то трансгендер" / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-голкипер Рустам Худжамов не скрывает свою ненависть к российскому народу, а также к тем кто предал Украину. Для изменников родины, например Ильи Кивы, у него свои методы наказаний.

Кива боится возвращаться в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Также Худжамов, который последнее время работает футбольным экспертом на ТВ, высказал свою неприязнь к главным ведущим российской пропаганды:

"Я просто не понимаю, эти все пропаг*ндоны все знают, что делают эти изверги (российская армия). Как ты можешь просыпаться каждый день и смотреть на себя в зеркало? Скабеева, она по себе страшная – внешне. Это какой-то трансгендер точно. А о том старике Соловьеве у меня есть интересная информация, какие еще виллы переписаны не на него, а на женщину, которая родила ему внебрачных детей. Знаю эту женщину, она из России, и слить эту информацию очень легко."

В Буче людей хоронили прямо во дворах / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Реклама

Позиция Рустама Худжамова понятна с первых дней военной агрессии России. После преступлений рашистов в Буче, он готов был беспощадно мстить.

На разрушенном стадионе имени Гагарина сыграли матч / Фото: Коллаж: Сегодня

Последствия оккупации еще долго будут вредить украинскому народу. На стадионе имени Гагарина в Чернигове, где уже играли дети в футбол, нашли огромный снаряд, который мог в любой момент сдетонировать.