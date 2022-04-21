На стадионе в Чернигове нашли неразорванный снаряд. Там уже играли дети (фото)

Глава Черниговской ОВА рассказал, что на арене Десны нашли авиационную бомбу с фугасной боеголовкой

На черниговский стадион прилетела авиационная бомба ФАБ-500

Футбольная инфраструктура страдает от действий фашистской армии Путина на нашей территории. Особенно прилетело стадиону имени Гагарина в Чернигове, где играет местная Десна.

Россияне трижды обстреливали поле и трибуны арены, приведя ее в ужасающий вид. После отступления фашистов с этого направления в Чернигове начали зачистку территории от минирования.

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Сегодня глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что на стадионе имени Гагарина обнаружили неразорванный снаряд ФАБ-500. Местные работники уже приступили к обезвреживанию территории стадиона.

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Отметим, что недавно на стадионе Десны был сыгран первый матч. На очищенной половине поля сыграли дети, а судьей был директор стадиона Андрей Волков.

К слову, Боруссия Дортмунд пообещала помочь с реконструкцией стадиона в Чернигове. В немецком клубе помнят об Андрее Ярмоленко, который является воспитанником Десны и поиграл за Боруссию.