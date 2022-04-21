На стадіоні у Чернігові знайшли нерозірваний снаряд. Там уже грали діти (фото)

Голова Чернігівської ОВА розповів, що на арені Десни знайшли авіаційну бомбу із фугасною боєголовкою

На чернігівський стадіон прилетіла авіаційна бомба ФАБ-500

Футбольна інфраструктура страждає на дії фашистської армії Путіна на нашій території. Особливо прилетіло стадіону імені Гагаріна у Чернігові, де грає місцева Десна.

Росіяни тричі обстрілювали поле та трибуни арени, привівши її у жахливий вигляд. Після відступу фашистів із цього напрямку у Чернігові розпочали зачистку території від мінування.

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Сьогодні голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що на стадіоні імені Гагаріна виявили нерозірваний снаряд ФАБ-500 Місцеві працівники вже розпочали знешкодження території стадіону.

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Зазначимо, що нещодавно на стадіоні Десни було зіграно перший матч. На очищеній половині поля грали діти, а суддею був директор стадіону Андрій Волков.

До речі, Боруссія Дортмунд пообіцяла допомогти з реконструкцією стадіону у Чернігові. У німецькому клубі пам'ятають про Андрія Ярмоленка, який є вихованцем Десни та пограв за Боруссію.