Ішла до цього 12 років: стало відомо ім'я прапороносця України на закритті Олімпіади-2022

Олена Підгрушна понесе прапор України на закритті Олімпіади-2022 / Фото: AFP

Українці вже завершили виступ на Олімпіаді-2022, хоча змагання у Пекіні проходитимуть ще два дні.

Повернувся на батьківщину і єдиний наш медаліст – срібний призер у лижній акробатиці Олександр Абраменко. В аеропорту Києва Абраменко зізнався, що його медаль – для всієї України.

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А ось олімпійська чемпіонка Сочі-2014 ще залишається у Китаї. Вона візьме участь у церемонії закриття та понесе національний прапор.

"Це вже мої четверті Олімпійські ігри і я вперше потрапляю на парад закриття. Дуже рада і горда, що маю честь нести прапор України. Пишаюся цим і хочу подякувати всім вболівальникам, всім українцям, які підтримували нас до останнього. Дякую!" – цитує Олену НОК України.

Зазначимо, що Підгрушна була прапороносцем України на відкритті Олімпіади-2018 у Пхенчхані.

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А на церемонії відкриття Ігор у Пекіні прапор України несли Олександр Абраменко та фігуристка Олександра Назарова.