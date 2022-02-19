Шла к этому 12 лет: стало известно имя знаменосца Украины на закрытии Олимпиады-2022

Елена Пидгрушная понесет флаг Украины на закрытии Олимпиады-2022 / Фото: AFP

Украинцы уже завершили выступление на Олимпиаде-2022, хотя соревновании в Пекине будут проходить еще два дня.

Вернулся на родину и единственный наш медалист – серебряный призер в лыжной акробатике Александр Абраменко. В аэропорту Киева Абраменко признался, что его медаль – для всей Украины.

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А вот олимпийская чемпионка Сочи-2014 еще остается в Китае. Она примет участие в церемонии закрытия и понесет национальный флаг.

"Это уже мои четвертые Олимпийские игры, и я впервые попадаю на парад закрытия. Очень рада и горда, что имею честь нести флаг Украины. Горжусь этим и хочу поблагодарить всех болельщиков, всех украинцев, которые поддерживали нас до последнего. Спасибо!" – цитирует Елену НОК Украины.

Отметим, что Пидгрушная была знаменосцем Украины на открытии Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

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А на церемонии открытия Игр в Пекине флаг Украины несли Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.