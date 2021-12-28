27 грудня 22:00
Ньюкасл 1
Манчестер Юнайтед 1
28 грудня 22:00
Лестер --
Ліверпуль --
29 грудня 21:30
Челсі --
Брайтон --
29 грудня 22:15
Брентфорд --
Манчестер Сіті --
1 січня 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30 Онлайн
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
6 січня 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 2022 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
9 січня 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 2022 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Шева на російській голці: ще один трансфер "звідти"

Андрій Трофімов
28 грудня, 15:26
Розмови про посилення Дженоа, яку очолює Андрій Шевченко, зводяться до футболістів із російським слідом. Усе це недарма

Ще один гравець з РФ для Шевченка / Фото: Getty Images, Reuters

Раніше ми вже писали, що цієї зими до Дженоа може перейти півзахисник Аталанти Олексій Міранчук – клуб Маліновського продає Шеві російський неліквід.

Міранчук може стати першим трансфером Дженоа / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Тепер же з'явилася інформація, що Дженоа також зацікавлена у придбанні аргентинського нападника московського Спартака, де свого часу грав і Міранчук, – Есекіеля Понсе.

Про це повідомляє Tuttosport.

Аналітики Transfermarkt оцінюють Понсе у 7 млн євро.

Реклама

Російський слід у трансферній активності Дженоа присутній, судячи з усього, не випадково. Нагадаємо, одразу після призначення Андрія Шевченка тренером "грифонів" з'явилася інформація, нібито зірковий українець у цьому клубі для переведення в готівку російського капіталу.

"Інвестиційна компанія 777 Partners (нові власники Дженоа) шукає капітал для своїх планів та завдань. Завдання у них не мають відношення до спорту. Це завдання маркетингові, для цього був потрібен такий бренд, як Шевченко. Завдання яке? Залучити капітал, а капітал цей, найвірогідніше, буде російський, для того щоб просто займатися переведенням у готівку великих сум під якісь, радше за все, інфраструктурні завдання. Наприклад, реконструкція стадіону в Генуї", – говорили на каналі ТаТоТаке.

Реклама

За даними джерела, ці проєкти в Дженоа здійснюватимуться через зв'язки колишнього віце-президента Спартака Наїля Ізмайлова, відомого за роботою в інфраструктурному департаменті УЄФА.

Андрій Шевченко і Наїль Ізмайлов / Фото: Twitter

Нагадаємо, на новорічні канікули Дженоа вирушила, перебуваючи в зоні вильоту Серії А. У чемпіонаті Італії команда Андрія Шевченка посідає третю сходинку знизу, відстаючи на п'ять очок від рятівного 17-го рядка.