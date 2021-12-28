Шева на російській голці: ще один трансфер "звідти"

Ще один гравець з РФ для Шевченка / Фото: Getty Images, Reuters

Раніше ми вже писали, що цієї зими до Дженоа може перейти півзахисник Аталанти Олексій Міранчук – клуб Маліновського продає Шеві російський неліквід.

Міранчук може стати першим трансфером Дженоа / Фото: Колаж: Сьогодні

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Тепер же з'явилася інформація, що Дженоа також зацікавлена у придбанні аргентинського нападника московського Спартака, де свого часу грав і Міранчук, – Есекіеля Понсе.

Про це повідомляє Tuttosport.

Аналітики Transfermarkt оцінюють Понсе у 7 млн євро.

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Російський слід у трансферній активності Дженоа присутній, судячи з усього, не випадково. Нагадаємо, одразу після призначення Андрія Шевченка тренером "грифонів" з'явилася інформація, нібито зірковий українець у цьому клубі для переведення в готівку російського капіталу.

"Інвестиційна компанія 777 Partners (нові власники Дженоа) шукає капітал для своїх планів та завдань. Завдання у них не мають відношення до спорту. Це завдання маркетингові, для цього був потрібен такий бренд, як Шевченко. Завдання яке? Залучити капітал, а капітал цей, найвірогідніше, буде російський, для того щоб просто займатися переведенням у готівку великих сум під якісь, радше за все, інфраструктурні завдання. Наприклад, реконструкція стадіону в Генуї", – говорили на каналі ТаТоТаке.

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За даними джерела, ці проєкти в Дженоа здійснюватимуться через зв'язки колишнього віце-президента Спартака Наїля Ізмайлова, відомого за роботою в інфраструктурному департаменті УЄФА.

Андрій Шевченко і Наїль Ізмайлов / Фото: Twitter

Нагадаємо, на новорічні канікули Дженоа вирушила, перебуваючи в зоні вильоту Серії А. У чемпіонаті Італії команда Андрія Шевченка посідає третю сходинку знизу, відстаючи на п'ять очок від рятівного 17-го рядка.