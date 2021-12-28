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Шева на российской игле: еще один трансфер "оттуда"

Андрей Трофимов
28 декабря, 15:26
Разговоры об усилении Дженоа, возглавляемой Андреем Шевченком, сводятся к футболистам с российским следом. Это неспроста

Еще один игрок из РФ для Шевченко / Фото: Getty Images, Reuters

Ранее мы уже писали, что этой зимой в Дженоа может перейти полузащитник Аталанты Алексей Миранчук – клуб Малиновского продает Шеве российский неликвид.

Миранчук может стать первым трансфером Дженоа / Фото: Коллаж: Сегодня

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Теперь же появилась информация, что Дженоа также заинтересована в приобретении аргентинского нападающего московского Спартака, где в свое время играл и Миранчук, – Эсекиэля Понсе.

Об этом сообщает Tuttosport.

Аналитики Transfermarkt оценивают Понсе в 7 млн евро.

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Российский след в трансферной активности Дженоа присутствует, судя по всему, не случайно. Напомним, сразу после назначения Андрея Шевченко тренером "грифонов" появилась информация, якобы звездный украинец в этом клубе – для обналичивания российского капитала.

"Инвестиционная компания 777 Partners (новые владельцы Дженоа) ищет капитал для своих планов и задач. Задачи у них не имеют отношения к спорту. Это задачи маркетинговые, для этого был нужен такой бренд, как Шевченко. Задача какая? Привлечь капитал, а капитал этот, скорее всего, будет российский, для того чтобы просто заниматься обналичиванием крупных сумм под какие-то, скорее всего, инфраструктурные задачи. Например, реконструкция стадиона в Генуе", – говорили на канале ТаТоТаке.

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По сведениям источника, эти проекты в Дженоа будут осуществляться через связи бывшего вице-президента Спартака Наиля Измайлова, известного по работе в инфраструктурном департаменте УЕФА.

Андрей Шевченко и Наиль Измайлов / Фото: Twitter

Напомним, на новогодние каникулы Дженоа ушла, пребывая в зоне вылета Серии А. В чемпионате Италии команда Андрея Шевченко занимает третье место снизу, отставая на пять очков от спасительной 17-й строчки.