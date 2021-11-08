7 листопада 14:00
Інгулець 0
Дніпро-1 1
7 листопада 17:00
Колос 1
Шахтар 3
7 листопада 17:00
Зоря 3
Верес 0
7 листопада 19:30
Львів 0
Десна 2
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
Казахстан --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

"Шевченко вже не суперфутболіст, а тренер". Моурінью передав привіт своєму учневі

Сергій Шаховець
8 листопада, 16:36
Головний тренер італійської Роми Жозе Моурінью відреагував на призначення Андрія Шевченка наставником Дженоа

Андрій Шевченко та Жозе Моурінью / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко очолив клуб Серії А Дженоа. В Італії на нього чекає маса зустрічей зі своїми старими знайомими.

Читайте також: Алленатор на місці! Шевченко прибув на тренувальну базу Дженоа

Реклама

Свій перший поєдинок на чолі "грифонів" Шева проведе 21 листопада проти команди Жозе Моурінью, свого екс-наставника у Челсі.

Відразу після призначення Шевченка до генуезького клубу, "Особливий" відповів на питання, чи зможе українець стати видатним тренером.

Реклама

"Поради давати не буду, але привіт йому. У нас дуже добрі стосунки з ним, ми дуже поважаємо друг одного.

Він мав неймовірний досвід роботи зі збірною України, він працював на Євро. Має дуже хорошу базу як тренера.

А це не одне й те саме, що бути футболістом. Думаю, люди дивляться на нього вже інакше, не як на суперфутболіста, а як на тренера", – наводить слова Моурінью SportArena .

Зазначимо, що п'ять років тому під керівництвом Моурінью Шева грав у Челсі, куди перейшов за 43 млн. євро. Але португалець не довіряв Андрію, віддаючи перевагу Дрогбі. У результаті трансфер українця до Челсі визнали одним із найгірших в історії АПЛ.

Реклама

Читайте також: