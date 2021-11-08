"Шевченко вже не суперфутболіст, а тренер". Моурінью передав привіт своєму учневі

Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко очолив клуб Серії А Дженоа. В Італії на нього чекає маса зустрічей зі своїми старими знайомими.

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Свій перший поєдинок на чолі "грифонів" Шева проведе 21 листопада проти команди Жозе Моурінью, свого екс-наставника у Челсі.

Відразу після призначення Шевченка до генуезького клубу, "Особливий" відповів на питання, чи зможе українець стати видатним тренером.

"Поради давати не буду, але привіт йому. У нас дуже добрі стосунки з ним, ми дуже поважаємо друг одного.

Він мав неймовірний досвід роботи зі збірною України, він працював на Євро. Має дуже хорошу базу як тренера.