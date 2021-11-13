Шевченко досягне успіху в Італії. Галліані вірить у свого улюбленця

Галліані з оптимізмом дивиться на тренерську кар'єру Шевченка / Фото: Колаж: Сьогодні
Футбольний функціонер відзначив великий талант Андрія Шевченка, який допоміг йому реалізуватися в Італії як футболісту, а тепер він зобов'язаний досягти успіху на тренерській ниві.
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"Ми витратили багато грошей на покупку Андрія, але воно того вартувало. Я пам'ятаю, як ми з Ар'єдо Брайдою їздили до нього до Києва на матч Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса. Це було 25 листопада 1998 року, було дуже холодно. Я повернувся до готелю і спав у своєму пальті.
Шева – найкращий бомбардир Мілана, приголомшливий гравець. Серед багатьох я хочу згадати його гол у півфіналі Ліги чемпіонів проти Інтера.
Я завжди любив його, як Брайда, як Берлусконі. Шевченко – це історія Мілана, але тепер він прийшов до найстарішого клубу Італії. Бажаю йому удачі.
Він став першокласним тренером завдяки своїй працьовитості та точності. За допомогою мудрого Тассотті він також досягне успіху і в Італії", – цитує слова Галліані La Gazzetta dello Sport.
Нагадаємо, що Адріано Галліані – та людина, хто разом з Ар'єдо Брайдою (прим. – колишній менеджер Мілана) привів Шевченка до Мілана.
Нагадаємо, український фахівець підписав із Дженоа контракт до літа 2024 року.
Перший офіційний матч під керівництвом Шевченка "грифони" проведуть 21 листопада проти Роми.
Зараз Дженоа займає 17-е місце в Серія А – команди з 18-го по 20-й рядки вилітають у другий дивізіон.
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