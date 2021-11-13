Шевченко преуспеет в Италии. Галлиани верит в своего любимчика

Футбольный фунционер отметил великий талант Андрея Шевченко, который помог ему реализоваться в Италии как футболисту, а теперь он обязан преуспеть на тренерском поприще.

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"Мы потратили много денег на покупку Андрея, но оно того стоило. Я помню, как мы с Арьедо Брайдой ездили к нему в Киев на матч Лиги чемпионов против Панатинаикоса. Это было 25 ноября 1998 года, было очень холодно. Я вернулся в отель и спал в своем пальто.

Шева – лучший бомбардир Милана, потрясающий игрок. Среди многих я хочу вспомнить его гол в полуфинале Лиги чемпионов против Интера.

Я всегда любил его, как и Брайда, как и Берлускони. Шевченко – это история Милана, но теперь он пришел в старейший клуб Италии. Желаю ему удачи.

Он стал первоклассным тренером благодаря своему трудолюбию и точности. С помощью мудрого Тассотти он также преуспеет и в Италии", – цитирует слова Галлиани La Gazzetta dello Sport.