12 ноября 21:45
Италия 1
Швейцария 1
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
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Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
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Шевченко преуспеет в Италии. Галлиани верит в своего любимчика

Сергей Шаховец
13 ноября, 00:32
Бывший вице-президент Милана Адриано Галлиани с оптимизмом смотрит в тренерское будущее украинского специалиста

Галлиани с оптимизмом смотрит на тренерскую карьеру Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Футбольный фунционер отметил великий талант Андрея Шевченко, который помог ему реализоваться в Италии как футболисту, а теперь он обязан преуспеть на тренерском поприще.

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"Мы потратили много денег на покупку Андрея, но оно того стоило. Я помню, как мы с Арьедо Брайдой ездили к нему в Киев на матч Лиги чемпионов против Панатинаикоса. Это было 25 ноября 1998 года, было очень холодно. Я вернулся в отель и спал в своем пальто.

Шева – лучший бомбардир Милана, потрясающий игрок. Среди многих я хочу вспомнить его гол в полуфинале Лиги чемпионов против Интера.

Я всегда любил его, как и Брайда, как и Берлускони. Шевченко – это история Милана, но теперь он пришел в старейший клуб Италии. Желаю ему удачи.

Он стал первоклассным тренером благодаря своему трудолюбию и точности. С помощью мудрого Тассотти он также преуспеет и в Италии", – цитирует слова Галлиани La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Адриано Галлиани – тот человек, который вместе с Арьедо Брайдой (прим. – бывший менеджер Милана) привел Шевченко в Милан.

Напомним, украинский специалист подписал с Дженоа контракт до лета 2024 года.

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Первый официальный матч под руководством Шевченко "грифоны" проведут 21 ноября против Ромы.

Сейчас Дженоа занимает 17-е место в Серия А – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.

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