Шевченко залишиться у Дженоа без "мозкового центру"

Андрій Шевченко не зможе розраховувати у Дженоа на Андреа Малдеру / Фото: УАФ

Екс-наставник збірної України Андрій Шевченко незабаром очолить італійський клуб Дженоа. Наразі ведуться останні деталі узгодження контракту українського фахівця.

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Раніше італійський журналіст Нікола Скіра повідомив, що Шевченка отримуватиме в генуезькому клубі 1,8 мільйонів євро на рік, а його помічниками у побудові команди будуть Мауро Тассотті та Андреа Малдера.

Проте, за повідомленням журналіста Романа Бебеха, "мозковий центр" збірної України – Андреа Малдера, не працюватиме асистентом Андрія Шевченка.

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"Тренер-аналітик, який пройшов увесь шлях із Шевченком у збірній України, не працюватиме в клубі. Багато хто відзначав велику роль Андреа в успіху збірної України. До того ж, він завжди з радістю йшов на контакт і розкривав тактичні деталі гри, ідеї штабу. Те, що раніше вважалося за табу! Особисто я вважаю, що це серйозна втрата команди Шевченка. Проте Андрій Миколайович за недовгий період роботи тренером продемонстрував, що вміє збирати сильних спеціалістів навколо себе", – повідомив Бебех у телеграм-каналі Бомбардир.

Андреа Малдера народився у Мілані 18 травня 1971 року у футбольній родині.

Кілька років відпрацював у головній команді Мілана як помічник з тактики за таких тренерів, як Леонардо, Зеєдорф, Алегрі, Індзагі. Малдера, як тактик, особливу увагу приділяє вивченню супротивника та його грі.

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Італійця по роботі тактиком називали "мозковим центром" тренерського штабу.

Раніше ми повідомляли, що Андрій Шевченко наступного тижня вирушить до Генуї для підписання контракту з Дженоа.