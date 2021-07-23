Шева вперше в році заговорив в Twitter українською

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко державною мовою побажав успіху нашим спортсменам на літній Олімпіаді в Токіо

Андрій Шевченко і його твіт / Фото: Reuters, Twitter

"У день відкриття 32-их літніх Олімпійськіх їгор бажаю успіху усім українським атлетам, які захіщають честь нашої країни у Токіо. Уперед до перемог", – написав сьогодні Андрій Шевченко в Twitter.

Цей твіт став першим українською мовою від Андрія Шевченка в нинішньому році. До цього були чотири твіти італійською і 18 – англійською.

Читайте також: Росія вирізала Україну на церемонії відкриття Олімпіади. А у нас на ТБ росіян показали

Зокрема, англійською Шева писав повідомлення, пов'язані з виступами збірної України на Євро-2020.

А тут перейшов на українську.

Не виключено, подіяла критика на адресу футбольної збірної України під час чемпіонату Європи. Наприклад, тоді письменниця Лариса Ніцой дорікнула форварду Артему Довбику за те, що після переможного матчу зі Швецією він дав коментар російською: "Знову московит? Ну звідки беруться ці марсіани?"

Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Відзначимо, що попередні твіти Андрія Шевченка українською, зроблені в 2020-му, стосувалися обурення тренера стосовно створення Суперліги Європи і його привітань співвітчизникам з нагоди Дня незалежності України.

Додамо, що на Олімпіаді в Токіо Україні передрікають 15-й рядок у загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк, фехтувальниця Ольга Харлан.

При цьому Білодід побореться за "золото" Ігор вже в суботу, 24 липня.